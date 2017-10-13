13.10.2017 (14:50)
Космические войска ВКС провели успешный пуск ракеты-носителя «Рокот» с космодрома Плесецк
Сегодня в 12 часов 28 минут по московскому времени с Государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя легкого класса «Рокот» с космическим аппаратом «Сентинел-5П» («Sentinel-5P») в интересах Европейского космического агентства.
Пуск проведен под общим руководством командующего Космическими войсками - заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-полковника Александра Головко.
Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме.
Через две минуты после старта ракета-носитель «Рокот» была взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Космических войск ВКС.
В расчетное время космический аппарат был выведен на расчетную орбиту и передан на управление заказчику запуска – Европейскому космическому агентству.
Это первый пуск ракеты-носителя «Рокот», проведенный с космодрома Плесецк в 2017 году.
Ракета-носитель легкого класса «Рокот» создана в рамках конверсионной программы на базе снимаемой с вооружения межконтинентальной баллистической ракеты РС-18.
«Рокот» состоит из блока ускорителей в транспортно-пусковом контейнере, включающего первую и вторую ступени, и космической головной части, состоящей из разгонного блока «Бриз-КМ», головного обтекателя, переходной системы, промежуточного отсека и отсека полезной нагрузки.
Первый пуск ракеты космического назначения «Рокот» состоялся с космодрома Плесецк 16 мая 2000 года. Всего за этот период с космодрома было проведено 27 пусков этой ракеты.