13.10.2017 (14:37)

На Камчатке юнармейцы сдали нормы ГТО

В Вилючинске (Камчатский край) на стадионе средней школы №3 юнармейцы приняли участие в фестивале «Готов к труду и обороне (ГТО)».

На церемонии открытия фестиваля присутствовали заместитель командира атомного крейсера «Тверь» по работе с личным составом, капитан 3-го ранга Евгений Белоконов и инструктор по организации военно-патриотической работы отделения по работе с личным составом подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России Ольга Мартьянова.

С приветственной речью выступили представители администрации Вилючинска - начальник управления молодежной политики физкультуры и спорта Максим Мигачев и куратор по военно-патриотической работе Александра Сергеева.

Всего в фестивале участвовали 60 учащихся. Несмотря на необычно холодный октябрьский день, все юнармейцы остались довольны участием в мероприятии.

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