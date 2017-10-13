13.10.2017 (14:30)

В Сочи на территории зенитного ракетного полка объединения ВВС и ПВО ЮВО стартовала акция «День призывника»

В Сочи на территории зенитного ракетного полка армейского объединения ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) стартовала акция «День призывника». Акция приурочена к призывной кампании «Осень-2017».

В ходе 4-часового мероприятия свыше 100 юношей – учащихся в выпускных классах средних общеобразовательных школ Сочи – ознакомятся с условиями жизни и быта военнослужащих, организацией их питания, посетят казармы, столовую и учебные классы. Гостям будет предоставлена возможность оценить качество солдатской пищи, приготовленной по системе аутсорсинга.

Военнослужащие полка продемонстрируют школьникам свыше 20 единиц штатного вооружения и военной техники, в т.ч. зенитно-ракетный комплекс «Бук-М1» и современный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1» на базе автомобиля КамАЗ.

Также в ходе мероприятия личный состав полка проведет с будущими призывниками ознакомительные занятия по боевой подготовке – строевой, инженерной, медицинской и огневой подготовкам. Школьники сдадут нормативы по сборке и разборке автомата Калашникова АК-74 и пистолета Макарова.

В ходе пояснительной беседы военнослужащие и представители военкомата разъяснят молодым людям моменты, в наибольшей степени волнующие призывников: о местах прохождения военной службы, видах Вооруженных Сил и родов войск, особенностях службы в них. Ребята узнают об организации призыва: доставке на распределительный пункт и всех последующих мероприятиях, связанных с отправкой к местам службы по призыву.

В завершении акции военнослужащие расскажут школьникам об учениях и других этапах боевой подготовки полка, покажут фото и видеоматериалы с этих мероприятий.

День призывника на территории воинской части ЮВО был организован командованием полка совместно с представителями военного комиссариата и администрации города Сочи.

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