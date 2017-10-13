13.10.2017 (14:19)

Экипажи армейской авиации ЮВО выполнили бомбометание ночными ориентирно-сигнальными бомбами НОСАБ-100 в Ставропольском крае

Экипажи боевых вертолетов Ми-24 и Ми-35М армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) в Ставропольском крае выполнили учебное бомбометание ночными ориентирно-сигнальными авиационными бомбами НОСАБ-100 с высоты от 300 до 1200 м на ограниченную площадку для освещения местности в целях обеспечения прицельного огня реактивными авиационными снарядами, ведения визуальной разведки, а также обозначения целей и мест высадки воздушных десантов.

Авиабомбы НОСАБ-100 красного, желтого, зеленого и белого огней по конструкции корпуса, парашюта и по принципу действия аналогичны друг другу и отличаются только устройством факелов и рецептурой пиротехнического снаряжения.

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