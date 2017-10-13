13.10.2017 (14:13)

В Севастополе прошел чемпионат ВМФ по стрельбе из штатного оружия

В Севастополе на спортивной базе Черноморского высшего военно-морского училища им. П.С. Нахимова (ЧВВМУ) прошел чемпионат Военно-Морского Флота (ВМФ) по стрельбе из штатного оружия. В соревнованиях приняли участие восемь сборных команд, представляющих флоты и учебные заведения ВМФ.

Военнослужащие соревновались в стрельбе из автомата Калашникова на дистанции 100 метров и из пистолета Макарова на 25 метров.

Участники соревнований вели огонь по неподвижным мишеням из положения стоя, с колена и лежа, а также состязались в скоростной стрельбе.

По итогам чемпионата в общекомандном зачете первое место завоевали спортсмены ЧВВМУ, «серебро» – у команды Северного флота, тройку лидеров замкнула команда Черноморского флота.

Кубки и медали победителям и призерам чемпионата вручил начальник ЧВВМУ им. П.С. Нахимова контр-адмирал Александр Гринкевич.

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