13.10.2017 (14:07)

Экипаж БДК Черноморского флота «Азов» примет участие в мероприятиях, посвященных 190-летию Наваринского сражения

Экипаж большого десантного корабля Черноморского флота «Азов», который в настоящее время выполняет задачи в составе постоянной группировки ВМФ в Средиземном море, примет участие в мероприятиях, посвященных 190-летию Наваринского морского сражения в греческом порту Пилос.

Сражение объединенной эскадры флотов России, Англии и Франции с османским флотом произошло в Наваринской бухте в 1827 году. Победа союзников на море оказала решающее влияние на подъем национальной борьбы греческого народа за свою независимость.

БДК «Азов» носит имя линейного корабля «Азов», который под командованием капитана 1 ранга М.П. Лазарева, впоследствии командующего Черноморским флотом, под огнем береговой и корабельной артиллерии противника первым ворвался в Наваринскую бухту.

В составе экипажа «Азова» в морском бою принимали участие будущие адмиралы и герои Крымской войны: лейтенант П.С. Нахимов, мичман В.А. Корнилов и гардемарин В.И. Истомин

Основные торжества, посвященные 190-летия Наваринского морского сражения, пройдут в Пилосе 20 октября.

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