13.10.2017 (13:32)

В Кабардино-Балкарии начались занятия по горной подготовке для военнослужащих спецподразделений

Около 200 инструкторов по горной подготовке и разведчиков Южного, Центрального, Западного, Восточного военных округов, Черноморского флота, курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и Военного института физической культуры приступили к занятиям на базе Центра горной подготовки и выживания «Терскол» в Кабардино-Балкарии.

В течение месяца пройдут занятия по применению альпинистского снаряжения при преодолении горных и водных препятствий, скалолазанию, организации стоянок в высокогорье.

Военнослужащим предстоит преодолевать перевальные переходы, совершать восхождения на вершины от 3,5 тыс. до 4,5 тыс. метров в полной экипировке, вес которой составляет не менее 30 кг.

Основной акцент в подготовке специальных подразделения будет направлен на обучение методам ведения огня из штатного вооружения в горах. Различная плотность воздуха и рельеф местности на разных высотах значительно влияют на траекторию полета пуль и точность поражения целей.

При проведении практических занятий каждый военнослужащий будет обеспечен специальным датчиком-маячком, который в случае возникновения нештатной ситуации в горах позволит спасательным командам в короткие сроки обнаружить попавшего в беду человека.

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