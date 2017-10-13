13.10.2017 (13:32)
В Кабардино-Балкарии начались занятия по горной подготовке для военнослужащих спецподразделений
Около 200 инструкторов по горной подготовке и разведчиков Южного, Центрального, Западного, Восточного военных округов, Черноморского флота, курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и Военного института физической культуры приступили к занятиям на базе Центра горной подготовки и выживания «Терскол» в Кабардино-Балкарии.
В течение месяца пройдут занятия по применению альпинистского снаряжения при преодолении горных и водных препятствий, скалолазанию, организации стоянок в высокогорье.
Военнослужащим предстоит преодолевать перевальные переходы, совершать восхождения на вершины от 3,5 тыс. до 4,5 тыс. метров в полной экипировке, вес которой составляет не менее 30 кг.
Основной акцент в подготовке специальных подразделения будет направлен на обучение методам ведения огня из штатного вооружения в горах. Различная плотность воздуха и рельеф местности на разных высотах значительно влияют на траекторию полета пуль и точность поражения целей.
При проведении практических занятий каждый военнослужащий будет обеспечен специальным датчиком-маячком, который в случае возникновения нештатной ситуации в горах позволит спасательным командам в короткие сроки обнаружить попавшего в беду человека.