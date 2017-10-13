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13.10.2017 (13:01)

На Северном Кавказе на 20% увеличилось количество граждан, желающих поступить на военную службу по контракту в ЮВО

В субъектах Российской Федерации на Северном Кавказе количество граждан, изъявивших желание служить по контракту в воинских частях Южного военного округа (ЮВО), по состоянию на начало октября превысило показатели аналогичного периода 2016 года на 20%.

С января по октябрь текущего года в пункт отбора граждан по контракту во Владикавказе обратилось более 2,1 тыс. человек (в указанный период 2015 года - 1,6 чел.).

Все кандидаты проходят проверку состояния здоровья, физической подготовки и профессионально-психологических качеств. В рамках психологического тестирования кандидаты проходят более 10 тестов и отвечают почти на 800 вопросов.

В среднем ежемесячно более 150 человек обращаются в пункт отбора граждан на военную службу по контракту во Владикавказе (Северная Осетия).

Высокая заинтересованность кандидатов в прохождении службы по контракту обусловлена повышением уровня социального обеспечения военнослужащих, перспективами повышения образовательного уровня в вузах Минобороны России, профессионального и карьерного роста.

Всего в 2016 году в пункт отбора обратилось более 3 тыс. кандидатов.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Служба по контракту , Южный военный округ
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