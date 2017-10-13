13.10.2017 (12:12)
В штабе ВВО прошла тренировка подразделений по противодействию терроризму
В штабе Восточного военного округа (ВВО) состоялась тренировка подразделений противодействия терроризму.
Военнослужащие подразделений антитеррора при поддержке группы усиления на бронированных автомобилях «Тигр» блокировали группу условных террористов, которая пыталась удержать здание КПП с целью осуществить беспрепятственное проникновение основных сил на территорию штаба.
Дежурная смена оперативно отреагировала на нападение и подала сигнал тревоги.
Применив штатное вооружение, подразделение группы антитеррора отбило захваченное здание и блокировало условных террористов.
Помимо этого, военнослужащие отработали эвакуацию условно раненого военнослужащего.
Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, в роли террористов выступали военнослужащие подразделения специального назначения, также в ходе ведения с ними «боя» было использовано значительное количество средств имитации и холостых боеприпасов.