13.10.2017 (10:39)
Более 4 тысяч военнослужащих ВВО получили в текущем году служебные квартиры
В Восточном военном округе с начала текущего года служебным жильем обеспечено 4290 военнослужащих (более 81 % от планового показателя), том числе, 66 человек получили новое ведомственное жилье, 4224 человека решили жилищный вопрос за счет повторного заселения жилых помещений.
В основном военнослужащие получают служебные квартиры, которые высвобождаются офицерами, получившими жилье на постоянной основе в избранном месте жительства, а также служебные жилые помещения, которые оставляют офицеры, убывшие к новым местам службы.
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