13.10.2017 (10:31)

В Кронштадте отряд ПДСС в ходе тренировки обезвредил условную группу диверсантов

В акватории Кронштадта отряд противодействия диверсионным силам и средствам (ПДСС) Ленинградской военно-морской базы Западного военного округа (ЗВО) в ходе тренировки обезвредил условную группу диверсантов.

По её замыслу дежурная смена поста наблюдения в районе пункта базирования кораблей обнаружила движущиеся подводные объекты. По тревоге немедленно был приведен в боевую готовность отряд ПДСС, готовый к применению технических средств и вооружения.

В район нахождения обнаруженных условных диверсантов направился быстроходный специальный катер «Раптор» с боевыми пловцами на борту.

«Раптор» оснащен высокотехнологичными приборами и способен работать в прибрежной зоне морей, проливах и устьях рек. Его оборудование позволяет выполнять поставленные задачи в любое время суток на удалении до 100 миль от базы. Поэтому экипаж «Раптора» укомплектован военнослужащими по контракту обязательно имеющими высшее техническое образование.

Военнослужащие отряда ПДСС, используя технические средства катера, обнаружила условных диверсантов. Группа захвата обезвредила их и доставила на берег. После этого боевые пловцы осуществили операцию по осмотру и условному разминированию кораблей базы.

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