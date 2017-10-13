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13.10.2017 (10:15)

Российские военнослужащие в Приднестровье завершили слаживание подразделений для действий в составе воинского контингента миротворческих сил

Военнослужащие мотострелкового батальона Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) завершили этап слаживания подразделений для действий в составе российского воинского контингента миротворческих сил.

В рамках этого этапа подготовки военнослужащие ОГРВ ПРРМ на практике отработали действия по пресечению проникновения незаконных вооруженных формирований (НВФ) в Зону безопасности, провоза через миротворческие посты оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также взаимодействие между миротворческим постом и подразделением усиления при обострении ситуации в Зоне безопасности. Особое внимание было уделено действиям российских военнослужащих для сохранения спокойствия среди местного населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Все практические занятия прошли на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ на специально оборудованном учебном месте, полностью имитирующем миротворческий пост.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , Боевая подготовка
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