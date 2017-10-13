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13.10.2017 (09:51)

Патриархат Русской православной церкви передает в подарок храму мотострелковой дивизии ЗВО икону равноапостольного князя Владимира

Патриархат Русской православной церкви передает в подарок храму мотострелковой дивизии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Белгородской области, икону равноапостольного великого князя Владимира.

«К ноябрю строители планируют закончить иконостас и провести внутреннюю отделку, чтобы храм мог принять первых военнослужащих. Равноапостольный великий князь Владимир покровительствует воинам, защитникам русской земли и является одним из самых почитаемых святых у военнослужащих. Патриархат оказал большую честь, передав такую икону для церкви нашей дивизии», –– рассказал командующий общевойсковой армией ЗВО генерал-майор Александр Перязев.

В свободное от службы время верующие военнослужащие смогут посещать храм, в котором будут проводиться таинства крещения, совершаться молебны в православные праздники и памятные даты российского воинства.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , Мотострелковые войска
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