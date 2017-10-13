13.10.2017 (09:41)

В Ленинградской области юнармейцы увидели процесс выпечки хлеба и приготовления каши в полевых условиях

В Луге (Ленинградская обл.) на базе обеспечения учебного процесса Военной академии материально-технического обеспечения (МТО) имени генерала армии А.В. Хрулёва впервые состоялось открытое занятие с отрядом Юнармии ГБОУ №16 Василеостровского района Санкт-Петербурга.

Для юнармейцев была проведена экскурсия по территории базы, где их ознакомили с особенностями системы МТО войск с показом современных образцов вооружения и техники.

Затем на полигоне состоялись теоретические и практические занятия по стрельбе из штатного и табельного оружия (автомата АК, пистолетов Макарова и Ярыгина). На учебной точке «Взвод обеспечения» школьники увидели процесс выпечки хлеба в полевых условиях при помощи прицепного хлебопекарного блока ПХБ-0,4М, приготовления каши на КПБМ-150 и ПАК-200м4-0,1.

На завершающем этапе каждый школьник в подарок получил «сухой паек» – индивидуальный рацион питания, поставляемый в Вооруженные Силы РФ.

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