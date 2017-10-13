13.10.2017 (09:01)

В ЗВО прошли масштабные тренировки по антитеррору

В Санкт-Петербургском и Воронежском гарнизонах Западного военного округа (ЗВО) прошли масштабные тренировки с подразделениями противодействия терроризму.

В ходе тренировок были отработаны практические действия подразделений антитеррора по блокированию и ликвидации условных незаконных вооруженных формирований, вопросы оперативного вывода техники и подразделений усиления в районы выполнения задач.

Подразделения антитеррора при поддержке группы усиления блокировали условных террористов в помещении контрольно-пропускного пункта. Установив дымовую завесу с целью дезориентации снайпера нападавших, военнослужащие нейтрализовали условных террористов, не позволив им покинуть помещение.

Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, роль условных террористов сыграли военнослужащие разведывательных подразделений, а в ходе ведения учебного боя было использовано значительное количество средств имитации холостых боеприпасов.

К тренировкам привлекались разведывательные, медицинские подразделения, подразделения радиационной, химической, биологической защиты, штатные пожарные команды общей численностью более 500 военнослужащих.

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