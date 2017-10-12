12.10.2017 (19:01)

Командующий войсками ЮВО выступил с лекцией в Минобороны Армении

Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник Александр Дворников рассказал армянским коллегам о тактике боевиков группировки «Исламское государство» в Сирии, использующих подземные катакомбы и заминированные автомобили, а также способах противодействия ей.

Александр Дворников выступил с лекцией в Минобороны Армении в рамках совместного учения «Взаимодействие-2017», руководителем которых он является.

Тема выступления командующего войсками ЮВО была посвящена современным способам ведения боевых действий в локальных конфликтах и особенностям противодействия незаконным вооруженным формированиям.

Говоря о специфике тактики действий отрядов ИГИЛ в Сирийской Арабской республике, генерал-полковник Дворников подробно рассказал о способах противодействия «тоннельной войне», начиненным взрывчаткой транспортным средствам.

Он также представил армянским офицерам вариант современной системы управления группировкой войск, позволяющий эффективно руководить боевыми действиями.

В заключение Александр Дворников предложил коллегам взять на вооружение современный опыт управления войсками, внедренный в настоящее время в военных округах в России. Он также рекомендовал регулярно проводить совместные командно-штабные тренировки с участием оперативных групп Генштаба Армении и штаба ЮВО.

«Данная система взаимодействия обеспечит, в том числе, эффективное решение общих задач в составе Объединенной группировки войск (сил) на территории Армении и Коллективных сил оперативного реагирования государств — участников Организации Договора о коллективной безопасности», — подчеркнул Александр Дворников.



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