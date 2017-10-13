13.10.2017 (06:47)

За две недели работы призывных комиссий в ВВО призвали около 2.5 тысяч граждан

В Восточном военном округе стартовал осенний 2017 года призыв граждан на военную службу, в ходе которого военными комиссариатами округа на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири по состоянию на 13 октября 2017 года уже вынесено решений о призыве на военную службу в отношении 2.5 тысяч граждан.

В ходе текущей призывной кампании в спортивные подразделения министерства обороны России будет отправлено 7 новобранцев.

В научных ротах пройдут службу по призыву более 15 жителей с Дальнего Востока и Восточной Сибири.

Для прохождения альтернативной гражданской службы спланирован к отправке 1 гражданин, проживающий в Амурской области.

Первые призывники начнут поступать в войска в третьей декаде октября, а массовые отправки новобранцев стартуют с 15 ноября текущего года.

Для организации питания призывников, убывающих к местам прохождения военной службы, на сборных пунктах Восточного военного округа подготовлено свыше 11 тысяч индивидуальных рационов питания.

Выдача пайков будет организована для команд призывников, у которых дорога к будущему месту службы займет более суток. Помимо этого, в воинских эшелонах, находящихся в пути более трех суток, будет организовано горячее питание в вагонах ресторанах. Готовить пищу будут в вагонах-ресторанах воинских эшелонов повара частей, в которые следуют призывники.

Осенняя призывная кампания стартовала в ВВО 1 октября и завершится 31 декабря текущего года. Всего на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири будет призвано более 9 тысяч граждан.



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