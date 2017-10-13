13.10.2017 (05:37)

На Камчатке прошло двустороннее бригадное тактическое учение морской пехоты Тихоокеанского флота с боевой стрельбой

Сегодня на полуострове Камчатка в рамках итоговой проверки за летний период обучения прошло двустороннее бригадное тактическое учение морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) с этапом боевой стрельбы.

В ходе учения военнослужащие двух отдельных бригад морской пехоты флота отрабатывали действия подразделений в обороне и в наступлении. Расчёты самоходных артиллерийских установок «Нона» и буксируемых артустановок выполнили боевую стрельбу по береговым и морским мишенным позициям, которые, соответственно, имитировали укрепленные огневые точки условного противника и его боевые корабли.

Большие десантные корабли Тихоокеанского флота «Пересвет» и «Ослябя» осуществили артиллерийскую стрельбу по укрепленным огневым точкам условного противника на берегу а затем совместно с десантными катерами «Д-57», «Д-70» и «Д-704» провели высадку морского десанта на необорудованное побережье. Действия морской составляющей были поддержаны воздушным тактическим десантом, высаженным с самолётов Ил-38 Морской авиации ТОФ.

Всего к участию в различных эпизодах учения было привлечено 1200 военнослужащих и более 300 единиц боевой техники.

По окончании практической части учения морские пехотинцы приступили к сворачиванию полевого лагеря и погрузке личного состава и техники на десантные корабли для доставки к местам постоянной дислокации.

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