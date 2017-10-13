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13.10.2017 (04:35)

Корабли Тихоокеанского флота провели в море артиллерийские стрельбы

Сегодня в рамках сдачи элементов курсовой задачи К-2 (действия одиночного корабля в море по предназначению) ракетный катер Р-261 Тихоокеанского флота в полигонах боевой подготовки выполнил артиллерийские стрельбы.

Отрабатывая организацию ведения боя с кораблями условного противника при активном противодействии авиации и катеров, артиллерийские расчёты Р-261 успешно выполнили стрельбу по морскому буксируемому щиту, поразили воздушную мишень, а также обнаружили и уничтожили морскую плавающую мину. После чего экипаж катера осуществил постановку помех, для безопасного и скрытного маневрирования.

На переходе морем в пункт постоянной дислокации  моряки проведут тренировки по организации противовоздушной обороны корабля.

Также малые ракетные корабли «Иней» и «Разлив», отрабатывая задачи по планам боевой подготовки, провели артиллерийскую стрельбу по воздушной цели.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Военно-Морской Флот , Тихоокеанский флот
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