13.10.2017 (04:35)
Корабли Тихоокеанского флота провели в море артиллерийские стрельбы
Сегодня в рамках сдачи элементов курсовой задачи К-2 (действия одиночного корабля в море по предназначению) ракетный катер Р-261 Тихоокеанского флота в полигонах боевой подготовки выполнил артиллерийские стрельбы.
Отрабатывая организацию ведения боя с кораблями условного противника при активном противодействии авиации и катеров, артиллерийские расчёты Р-261 успешно выполнили стрельбу по морскому буксируемому щиту, поразили воздушную мишень, а также обнаружили и уничтожили морскую плавающую мину. После чего экипаж катера осуществил постановку помех, для безопасного и скрытного маневрирования.
На переходе морем в пункт постоянной дислокации моряки проведут тренировки по организации противовоздушной обороны корабля.
Также малые ракетные корабли «Иней» и «Разлив», отрабатывая задачи по планам боевой подготовки, провели артиллерийскую стрельбу по воздушной цели.