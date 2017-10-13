13.10.2017 (00:30)

13 октября исполняется 190 лет Управлению навигации и океанографии Министерства Обороны РФ

В честь 190-летия со дня создания Управления навигации и океанографии Минобороны РФ, в Санкт-Петербурге, на набережной лейтенанта Шмидта состоится торжественное построение военнослужащих управления, и церемония переименования новейшего большого гидрографического катера «БГК-2149» в «БГК-2149, Евгений Гницевич».

В церемонии примут участие представители Главного командования ВМФ, администрации Санкт-Петербурга, штаб-квартиры Русского Географического Общества в Санкт-Петербурге, а также руководители гидрографических служб флотов.

Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Владимир Королёв направил поздравительную телеграмму в адрес военных гидрографов. В тексте поздравления сказано:

13 октября 2017 года исполняется 190 лет со дня основания Гидрографической службы Военно-Морского Флота России.

С деятельностью военных гидрографов связаны многие выдающиеся географические открытия Российского флота, фундаментальные исследования Мирового океана и атмосферы Земли, достижения российской науки в области океанографии и гидрометеорологии. Вместе с тем, ещё задолго до создания Гидрографической службы российские моряки уже зарекомендовали себя, как искусные мореходы, совершившие ряд крупных географических открытий, ставших достоянием мировой науки. Осознание подлинно государственной значимости подробных исследований и описаний морей, рек и озер пришло в эпоху Петра I, когда возникла острая необходимость в обеспечении безопасности плавания строившегося Российского флота. С начала XVIII века на новой научной основе проводились гидрографические работы на Балтийском и Каспийском морях, издание морских карт, без которых флот не мог успешно решать свои задачи. Готовились кадры штурманов и геодезистов, развивались маячное строительство, лоцманская служба, производство штурманских приборов. В 1718 году учреждается Адмиралтейств-коллегия, просуществовавшая более 100 лет. В числе ее функций были организация и руководство гидрографическими и картографическими работами на флоте. После упразднения Адмиралтейств-коллегии в целях улучшения организации и оперативного управления флотом создается Главный морской штаб, в составе которого с 1 октября 1827 года (13 октября по новому стилю) организуется Управление генерал-гидрографа – прообраз Главного управления навигации и океанографии Министерства обороны Российской Федерации, которое на всем протяжении своей деятельности решало основную задачу – навигационно-гидрографическое обеспечение безопасности мореплавания кораблей Военно-Морского Флота и гражданских судов. Уже в начале 1960-х годов практика обеспечения кораблей в океанской зоне показала, что Военно-Морской Флот нуждается в новых данных по гидроакустике, морской геофизике, динамике водных масс, сведениях о физико-химических свойствах морской воды. В связи с этим резко расширились и усложнились задачи Гидрографической службы ВМФ, а основные исследования все больше сосредотачивались в Мировом океане. В настоящее время суда Гидрографической службы ВМФ проводят комплексные океанографические исследования в океанах и морях, внося свой вклад в познание гидрофизических процессов, рельефа дна, гидрохимии вод, в обеспечение безопасности мореплавания. В 2014-2015 годах, впервые после длительного перерыва (более 30 лет), суда Гидрографической службы ВМФ вышли в дальние, мало исследованные районы Мирового океана: океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» совершило кругосветное плавание с проходом через моря Северного Ледовитого океана, гидрографическое судно «Маршал Геловани» пересекло Тихий океан. В 2016 году успешно завершилась антарктическая экспедиция океанографического исследовательского судна «Адмирал Владимирский», гидрографы Северного и Тихоокеанского флотов выполнили значительный объем гидрографических работ в районах Земли Франца-Иосифа, Новой Земли, Новосибирских островов, острова Врангеля, а также блестяще решили задачи в Японском, Желтом, Южно-Китайском морях. В 2017 году гидрографические суда Черноморского и Балтийского флотов выполняли задачи в Аденском заливе, Средиземном и Красном морях. Собираемые Гидрографической службой ВМФ данные используются не только для решения военно-прикладных задач, но и для нужд народного хозяйства страны, развития отечественной науки. Эти работы проводятся в тесном взаимодействии с институтами Российской академии наук и научно-производственными организациями ряда министерств и ведомств. На основе выполняемых работ Гидрографической службой ВМФ создана одна из крупнейших в мире коллекция морских навигационных карт и пособий для плавания, которая насчитывает 8400 адмиралтейских номеров морских карт и 620 руководств и пособий для плавания. Активно пополняется банк электронных навигационных карт, внедрена и широко используется печать карт по требованию, что позволяет полностью сократить затраты на хранение и транспортировку карт». «За последние годы Гидрографическая служба ВМФ пополнилась новыми судами и катерами. В строй вступили два малых гидрографических судна проекта 19910 «Вайгач» и «Виктор Фалеев», еще два судна этого проекта строятся для Северного и Тихоокеанских флотов. В составе районов гидрографической службы активно используются современные большие гидрографические катера проекта 19920. На АО «Завод Нижегородский теплоход» начато строительство серии больших гидрографических катеров проекта 23040Г, первые два катера поступят в гидрографическую службу Балтийского флота. Для съемки рельефа дна на мелководных участках начато строительство малых гидрографических катеров проекта 21961», - говорится в поздравлении Главнокомандующего ВМФ.

«От имени Военного Совета ВМФ, всего личного состава Военно-Морского Флота искренне и сердечно поздравляю ветеранов, военнослужащих и гражданский персонал Управления навигации и океанографии Министерства обороны Российской Федерации, Гидрографической службы Военно-Морского Флота со 190-й годовщиной со дня основания, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, дальнейших успехов в обеспечении безопасности мореплавания, новых открытий в глубинах Мирового океана», - сказал Адмирал Владимир Королёв в своей телеграмме, адресованной военнослужащим, служащим и ветеранам Управления навигации и океанографии.

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