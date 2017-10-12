12.10.2017 (21:05)

Военной полицией проводится акция «Беглец»

Военной полицией в октябре проводится акция «Беглец», направленная на профилактику самовольного оставления воинских частей военнослужащими и возвращения к местам службы уклонистов.

Мероприятия акции проходят во всех субъектах Российской Федерации в тесном взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, такими как военные следственные органы, подразделения МВД России, а также органами военной прокуратуры.

Командиры воинских частей не застрахованы от совершения подчиненными военнослужащими, проходящими военную службу, как по призыву, так и по контракту, самовольного оставления воинской части (места службы), дезертирства или в силу других причин длительного безвестного отсутствия военнослужащих по месту постоянной службы, когда место их нахождения неизвестно и не установлено полномочными органами.

Во всех странах мира самовольное оставление части или дезертирство влечет за собой уголовное преступление.

Все должностные лица органов военной полиции ориентированы на проведение информационных и разъяснительных мероприятий, направленных на предупреждение (профилактику) совершения правонарушений, связанных с самовольным оставлением воинских частей.



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