12.10.2017 (20:55)

Экипажи «Русских Витязей» и «Стрижей» отработали авиационное прикрытие бомбардировочной и транспортной авиации

Летчики авиационных групп высшего пилотажа «Русские Витязи» и «Стрижи» в рамках летно-тактического учения (ЛТУ) отработали прикрытие действий ударной авиации от истребителей условного противника.

В ходе розыгрыша основного этапа учения экипажи бомбардировочной авиации Су-34 наносили удары по наземным целям, а экипажи транспортных самолетов Ан-26 выполняли переброску личного состава и грузов в пункты назначения. Авиационное прикрытие осуществляли экипажи пилотажных групп на истребителях Су-27, Су-30СМ, МиГ-29, которые действовали в составе штатных пар и звеньев.

Летный состав пилотажных групп Воздушно-космических сил отработал перехват приближающихся самолетов условного противника на дистанциях свыше 100 километров, выполнив электронные пуски ракет по целям. Также был отработан ближний маневренный воздушный бой пара на пару с элементами высшего одиночного и группового пилотажа.

Ранее летчики пилотажной группы «Русские Витязи» в ходе летно-тактического учения перехватили воздушную цель, приближавшуюся к условной воздушной границе. Роль противника выполнял экипаж истребителя-перехватчика МиГ-31БМ, который вылетел с аэродрома в Нижегородской области и приближался к зоне ответственности дежурных сил противовоздушной обороны на большой скорости и высоте свыше 10 тыс. метров не отвечая на запросы диспетчерских служб. Пара экипажей на самолётах Су-30СМ из состава дежурного звена выполнила взлет по команде «Воздух» из подмосковной Кубинки, отработала перехват цели и ее условное уничтожение.

Всего в полетах было задействовано до 20 единиц авиационной техники с трех аэродромов в Московской, Липецкой и Нижегородской областях.

Летно-тактическое учение с Центром показа авиационной техники проходит в рамках контрольной проверки за 2017 учебный год под руководством начальника Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний генерал-лейтенанта Юрия Сушкова.

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