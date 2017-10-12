12.10.2017 (20:50)

Более 3 тыс. южноуральцев пополнят Вооруженные Силы в ходе осенней призывной кампании

В ходе осеннего призыва граждан на военную службу военным комиссариатом Челябинской области будет направлено на комплектование Вооруженных Сил Российской Федерации более 3,2 тыс. южноуральцев. Примерно столько же было запланировано в весеннюю кампанию.

Если сравнивать с осенней кампанией 2016 года, то число новобранцев уменьшилось на 10%. Это в первую очередь связано с увеличением доли военнослужащих по контракту.

В январе и мае 2017 года в силу вступили поправки в закон «О всеобщей воинской обязанности…» (53-ФЗ), и теперь студенты техникумов и колледжей не подлежат призыву на военную службу вплоть до окончания учебного заведения. Раньше по достижении 20 лет учащихся из колледжей призывали в Вооруженные Силы, теперь оформляется отсрочка. В весенний призыв 2017 года такой отсрочкой уже воспользовались 328 южноуральцев.

Также с 1 мая 2017 года не служившим гражданам, имеющим среднее профессиональное образование, предоставлено право поступления на контрактную службу. Весной 17 новобранцев сделали такой выбор.

В рамках осеннего призыва планируется отправка южноуральцев в Президентский полк — 15 человек, научные роты — 4, спортивные роты — 8 человек.

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