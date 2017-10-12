12.10.2017 (20:47)

Филиалы «Оборонлеса», расположенные в Сибири, завершили осенний лесовосстановительный сезон

Читинский, Улан-Удэнский, Красноярский, Партизанский и Шелеховский филиалы ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России завершили осенний лесопосадочный сезон масштабными субботниками.

На акции по посадкам деревьев вышли военнослужащие воинских частей, представители городских администраций, воспитанники молодежных центров, учащиеся школ и сотрудники «Оборонлеса».

Субботники, приуроченные ко Дню воинской славы, отмечаемому в честь победы войска Дмитрия Донского над татаро-монгольскими ордами на Куликовом поле, прошли на землях Министерства обороны, на территории городских парков, детсадов, школ, воинских частей и спортивно-оздоровительных комплексов.

«Особенно важны акции по лесовосстановлению в 2017 году, который объявлен Годом экологии. Благодаря им земли Министерства обороны пополняются новыми лесами. Немаловажна и воспитательная работа, направленная на подрастающее поколение, – принимая участие в посадках деревьев, дети учатся ценить и беречь леса страны», –– подчеркнул начальник ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России Дмитрий Ольховик.

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