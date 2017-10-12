12.10.2017 (20:41)

Инженерные подразделения БФ продолжают выполнять задачи в пострадавших от паводка районах Калининградской области

Военнослужащие и техника отдельного морского инженерного полка Балтийского флота (БФ), задействованные в оказании помощи администрации Зеленоградского района Калининградской области, продолжают ликвидировать последствия сильного паводка.

Военнослужащими БФ были поставлены войсковые палатки, в которых оборудованы пункт питания и обогрева личного состава, а также штаб руководства по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

В течение суток инженерные подразделения флота занимались разведкой местности с помощью плавающего транспортера ПТС-2 и совместно с силами регионального МЧС осуществляли подвоз различных грузов и людей, задействованных в работах.

За это время инженерными подразделениями БФ было перевезено 86 тонн материалов для укрепления дамбы. Кроме того, мотопомпами ПМ-800 откачано около 1000 кубических метров воды из населенного пункта Грачёвка.

В подтопленные паводком районы Калининградской области по просьбе руководства региона 11 октября были направлены необходимые силы и средства БФ.

По указанию командующего БФ из места базирования в поселке Приморск в поселок Малиновка Зеленоградского района Калининградской области переброшены военнослужащие отдельного морского инженерного полка флота и плавающие транспортеры ПТС-2.

Всего проведении работ в настоящее время принимают участие 20 военнослужащих, задействовано 5 единиц техники.

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