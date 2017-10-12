12.10.2017 (19:33)

В состав ВМФ России принят новейший рейдовый буксир «БУК-2181» проекта 04690

После успешного завершения государственных испытаний в состав Военно-Морского Флота (ВМФ) России принят новейший рейдовый буксир «БУК-2181» проекта 04690, построенный на предприятии «Пелла» в Санкт-Петербурге. Судно отправлено к месту базирования и в ближайшее время войдёт в состав Северного флота.

Буксир предназначен для выполнения буксировочных и кантовочных операций в пунктах дислокации сил ВМФ, на рейдах, речных и морских акваториях, а также для тушения пожаров и участия в поисково-спасательных операциях.

Палубное оборудование буксира включает в себя носовую якорно-буксирно-швартовную лебедку с тяговым усилием на цепи 33 кН и удерживающим усилием на ленточном тормозе буксирного троса 294 кН, буксирный гак с номинальным тяговым усилием 137 кН с устройством быстрой отдачи.

На буксире также установлен кран-манипулятор грузоподъемностью 280 кг в режиме лебедки на вылете стрелы 5 м. Для тушения пожаров судно оборудовано системой внешнего пожаротушения производительностью до 100 кубических метров в час (2 водяных монитора, система водяных завес).

Длина буксира — 20,4 м, ширина — 8,5 м, осадка — 2,5 м. Самостоятельное плавание в мелкобитом льду со скоростью 5 узлов — 0,7 м. Плавание в канале за ледоколом в сплошном льду — 0,65 м. Скорость судна — 10,5 узлов.

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