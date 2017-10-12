12.10.2017 (20:20)

В Национальном центре управления обороной страны состоялась встреча руководства военного ведомства с генеральными инспекторами Министерства обороны

Сегодня в Национальном центре управления обороной страны состоялась встреча руководства военного ведомства с генеральными инспекторами Управления генеральных инспекторов Министерства обороны.

На встрече присутствовало более 20 заслуженных военачальников, в том числе участников Великой Отечественной войны, статс-секретарь – заместитель Министра обороны Николай Панков, заместители главы военного ведомства генерал армии Дмитрий Булгаков и Татьяна Шевцова, начальник Главного управления кадров генерал-полковник Виктор Горемыкин, начальник Главного управления по работе с личным составом полковник Михаил Барышев, представители профильных главных управлений и департаментов военного ведомства.

Открывая встречу, Николай Панков поблагодарил заслуженных военачальников за то внимание, которое они уделяют Вооруженным Силам России, воспитанию молодого поколения защитников Отечества.

Затем по поручению Министра обороны вручил им государственные награды.

Ордена Почета был удостоен генерал армии Константин Якубов, Почётная грамота Президента Российской Федерации была вручена генералу армии Игорю Пузанову.

На встрече обсуждались вопросы строительства и развития Вооруженных Сил Российской Федерации, совершенствования системы социальной поддержки военнослужащих, военных пенсионеров и членов их семей.

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