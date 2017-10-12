12.10.2017 (20:09)

В Михайловской военной артиллерийской академии прошла акция «Московский комсомолец» в Сухопутных войсках» и курс «Армия и общество»

Главное командование сухопутных войск провело на базе Михайловской военной артиллерийской академии акцию «Московский комсомолец» в Сухопутных войсках». В ней приняли участие главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Олег Салюков, советник Министра обороны Российской Федерации Андрей Ильинский, главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев, политолог Дмитрий Куликов, журналисты, профессорско-преподавательский состав, слушатели и курсанты академии.

Начальник академии генерал-лейтенант Сергей Баканеев довел до участников акции историю одного из старейших военных учебных заведений России, кузницы артиллеристов и ракетчиков, рассказал о целях и задачах, которые сегодня предъявляет Заказчик по подготовке специалистов для ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Российской Федерации, а также Федеральной службы безопасности и войск национальной гвардии России и армий иностранных государств.

В ходе экскурсии по академии журналисты, во главе с главным редактором газеты «Московский комсомолец» Павлом Гусевым, посетили учебные занятия со слушателями и курсантами академии, увидели исторические аудитории, оснащенные современными средствами обучения, и специализированные классы с тренажерами, на которых обучаемым прививаются практические навыки работы на технике, в том числе перспективной, которая еще только готовиться к поступлению в войска.

После осмотра экспозиции музея академии акция продолжилась встречей с ветеранами Великой Отечественной войны и военной службы, работающими в академии, сотрудниками академии и воспитанниками Санкт-Петербургского Суворовского военного училища. На встрече корреспонденты имели возможность побеседовать с начальником музея полным кавалером ордена Славы Георгием Константиновичем Кравцовым.

Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков в Белом зале поздравил личный состав академии со вторым местом в конкурсе на лучшую воинскую часть (военную образовательную организацию высшего образования) Министерства обороны Российской Федерации по созданию и обеспечению безопасных условий военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации в 2016 году, вручил офицерам очередные воинские звания, а профессорско-педагогическому составу – государственные и ведомственные награды и грамоты.

По завершению торжественной части, состоялся факультативный курс «Армия и общество», на котором представитель Зиновьевского клуба медиагруппы «Россия сегодня» – политолог Дмитрий Куликов провел лекционный час. В ходе состоявшейся лекции профессорско-преподавательский состав академии и слушатели академии смогли задать вопросы российскому политологу.

Также в спортивном зале академии генерал-полковник Олег Салюков произвел символическое открытие товарищеского матча по волейболу между сборными командами курсантов Михайловской военной артиллерийской академии и Военной академии связи имени С.М. Буденого.

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