12.10.2017 (17:55)

В Оренбургской области прошло двустороннее учение с мотострелковыми и танковыми подразделениями

В Оренбургской области прошло двустороннее тактическое учение с мотострелковыми и танковыми подразделениями 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) в рамках итоговой проверки за летний период обучения.

Мероприятие было проведено в двустороннем формате. Усиленные мотострелковые подразделения действовали против танковых. При наступлении танкисты воспользовались тактикой рейдового продвижения, мотострелки пытались заманить противника в огневые мешки. Поддержку подразделениям оказывали расчеты реактивных систем залпового огня «Град» и самоходных гаубиц «Мста-С».

В целом, подразделения показали хороший уровень готовности к выполнению поставленных задач. Начальник штаба 2-й общевойсковой армией ЦВО генерал-майор Роман Бердников дал высокую оценку подразделениям за достигнутые результаты в летнем периоде обучения.

К двустороннему учению были привлечены подразделения, отобранные комиссией из состава проверяемых в рамках контрольной проверки за летний период обучения. Всего в проверке принимали участие свыше 4 тыс. военнослужащих мотострелковых, танковых, артиллерийских, зенитных, инженерных, военно-медицинских и других подразделений.

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