12.10.2017 (18:50)

Вопросы разведки в интересах боевого применения РВиА в современных операциях стали одной из главных тем «Военной мысли» в октябре

Коллектив авторов научного журнала «Военная мысль» в октябре представил читателям статью, посвященную вопросам организации и ведения разведки в интересах боевого применения ракетных войск и артиллерии (РВиА) и перспективам ее развития в интересах ракетных войск и артиллерии.

В исследовании начальника РВиА генерал-лейтенанта М.М. Матвеевского и полковника М.А. Сафронова показана роль и значение разведки для реализации боевых возможностей РВиА в современных условиях и на ближайшую перспективу.

Военные ученые раскрывают сущность и содержание организации и ведения разведки (артиллерийской разведки) в интересах обеспечения участия соединений (воинских частей и подразделений) ракетных войск и артиллерии в огневом поражении противника в современных операциях.

Теоретическая значимость статьи заключается в постановке вопроса по совершенствованию комплексного применения всех средств (органов) различных видов разведки в целях повышения реализации боевого потенциала РВиА, выработке основных направлений совершенствования разведки в виде создания разведывательно-огневой системы РВиА.

Матвеевский М.М., Сафронов М.А. Организация и ведение разведки в интересах боевого применения РВиА в современных операциях

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