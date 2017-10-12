12.10.2017 (14:44)

Замминистра обороны России генерал армии Николай Панков представил нового начальника Военного университета

Указом Президента Российской Федерации на воинскую должность начальника Военного университета Министерства обороны Российской Федерации назначен генерал-майор Игорь Мишуткин.

Сегодня статс-секретарь – заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Николай Панков представил личному составу Военного университета нового начальника.

«Игорь Викторович очень давно работает в Военном университете и вместе с вами успешно решает все задачи учебного заведения, — сказал замглавы военного ведомства, — Мы сегодня прибыли к вам, чтобы представить нового начальника образовательного учреждения, искренне и от души сказать много добрых слов в адрес всеми уважаемого нами Валерия Ивановича Марченкова, который заведовал Военным университетом на протяжении 16 лет и много сделал для его развития».

Игорь Викторович Мишуткин родился 3 января 1964 года. В 1981 году после окончания средней школы поступил в Ленинградское высшее общевойсковое командное училище имени С.М. Кирова, которое окончил в 1985 году по специальности «командная тактическая, колесные и гусеничные машины».

В 1985–1996 гг. проходил службу на офицерских должностях от командира мотострелкового взвода до заместителя командира мотострелкового полка, а с 1986 по 1988 гг. находился в служебной командировке в Республике Афганистан.

В 1996 году подполковник Мишуткин стал слушателем командного факультета Общевойсковой академии Вооруженных Сил Российской Федерации (Военной академии имени М.В. Фрунзе), который в 1999 году окончил с дипломом с отличием и золотой медалью.

В 1999–2003 гг. Игорь Мишуткин занимал должности заместителя командира, командира мотострелкового полка обеспечения учебного процесса Общевойсковой академии, а 30 июня 2003 года был назначен начальником прокурорско-следственного факультета Военного университета.

В 2007 году окончил заочное обучение в Военном университете с дипломом с отличием по специальности «юриспруденция» и в декабре 2008 года защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук.

22 апреля 2010 года был назначен на должность заместителя начальника Военного университета, на которой 20 февраля 2013 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации ему было присвоено звание генерал-майора.

Игорь Мишуткин награжден орденом «Красной Звезды» за успешное выполнение задания по оказанию интернациональной помощи Республике Афганистан, орденами «За военные заслуги», Почета, Мужества, медалью «За отвагу» и рядом ведомственных медалей.



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