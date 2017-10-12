12.10.2017 (16:39)

Минобороны России продолжает совершенствование инфраструктуры ведомственного ЖКХ в отдаленных гарнизонах

Минобороны России продолжает совершенствование инфраструктуры ведомственного жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в отдаленных гарнизонах.

Так, специалисты Центрального жилищно-коммунального управления Министерства обороны Российской Федерации в военном городке под Комсомольском-на-Амуре запустили новую станцию обезжелезивания, которая предназначена для очистки воды от избыточного железа, сероводорода, марганца и других элементов путем окисления железа с последующей фильтрацией осадка.

Основная задача оборудования — перевести железо из растворенного состояния в нерастворенное. Затем металл выпадает в осадок и при помощи фильтра удаляется. На выходе получается чистая питьевая вода, пригодная к употреблению.

После проверки ее качества и подтверждения соответствия требованиям Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам питьевая вода начала поступать в дома военнослужащих.

Сегодня станция работает на 65 % от номинальной мощности, что вполне достаточно для обеспечения жителей военного городка.

Питьевая вода с повышенным содержанием железа имеет специфический привкус и запах, а её употребление негативно сказывается на организме человека — неблагоприятно воздействует как на внутренние органы, так и на кожаный покров, вызывая аллергические реакции.



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