12.10.2017 (18:34)

В Севастополе торжественно открылся всероссийский фестиваль патриотической песни «Крымская волна-2017»

Сегодня в Севастопольском Доме офицеров Черноморского флота прошла торжественная церемония открытия IV Всероссийского фестиваля патриотической песни «Крымская волна-2017».

Музыкальный форум организован Центральным Домом Российской Армии имени М.В. Фрунзе в память о победах великих русских флотоводцев, героизме и мужестве защитников Отечества. В Севастополе он проводится впервые.

В течение трех дней участники фестиваля, представляющие все военные округа и Северный флот, а также высшие военные учебные заведения, суворовские, нахимовские и кадетские училища, военные оркестры, выступят в номинациях: «Лучшее исполнение песни», «Лучший вокальный коллектив», «Инструментальная музыка», «Авторская песня» и «Лучшая хореографическая постановка».

В конкурсе принимают участие творческие коллективы и исполнители Черноморского флота, Севастопольских филиалов учебного центра ВМФ, Нахимовского ВМУ и вокальный ансамбль «Золотые эполеты» ЧВВМУ имени П.С. Нахимова.

Фестиваль завершится 16 октября вручением наград призерам, Гран-при лучшему исполнителю и гала-концертом участников финала.

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