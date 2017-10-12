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12.10.2017 (18:21)

«Красная звезда» расскажет об итогах заседания Совета министров обороны СНГ в Душанбе

В пятничном номере газеты «Красная звезда» рассказывается о результатах 73-го заседания Совета министров обороны СНГ в Душанбе, где, в частности, был утвержден план совместных действий, направленных на повышение боевых возможностей Объединенной системы ПВО.

Один из материалов посвящен 190-летия гидрографической службы. В своем интервью начальник Главного управления навигации и океанографии Министерства обороны Российской Федерации капитан 1 ранга Сергей Травин в преддверии профессионального праздника ответил на вопросы относительно задач, решаемых сегодня военными гидрографами.

Газета продолжает информировать о ходе учения «Взаимодействие-2017», которое проходит в рамках оперативно-стратегического учения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Боевое братство-2017». Кроме того, сообщается об открытии в Москве уникального ледового комплекса ЦСКА. В церемонии принял участие статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ Николай Панков.

В рамках проекта, реализуемого совместно с Департаментом информации и массовых коммуникаций Минобороны России, «Красная звезда» публикует инфографику «Вооруженные силы России за неделю».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Красная звезда , СМИ , Социальное развитие , ОДКБ , СМО СНГ
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