12.10.2017 (08:07)

Саперы ВВО в ходе учения подорвали опоры мостов и затруднили передвижение подразделениям условного противника

В Хабаровском крае состоялось тактико-специальное учение с военнослужащими соединения инженерных войск Восточного военного округа (ВВО) по подготовке, закладке и подрыву зарядов.

В ходе практической части мероприятия специалисты инженерных войск отработали задачи по проведению инженерной разведки местности с использованием современных образцов техники и вооружения, а также выполнили комплекс мероприятий по разминированию местности, в частности, дистанционному подрыву взрывных устройств условного противника, установленных на неизвлекаемость.

Помимо этого, военные инженеры отработали нормативы по подготовке и закладке взрывных устройств, а также выполнили подрывы бетонных и деревянных конструкций, имитирующих опоры мостов, с целью затруднить перемещение подразделений «противника».

Кроме того, военнослужащие совершенствовали практические навыки по инженерному оборудованию района обороны в ходе ведения боя с условным противником.

При проведении мероприятия боевой подготовки военные инженеры использовали заряды с различными значениями тротилового эквивалента в зависимости от поставленных задач.

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