12.10.2017 (17:05)

Командующий войсками ЗВО принял участие в освящении купола храма на территории штаба дивизии в Белгородской области

Командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Андрей Картаполов принял участие в освящении купола Храма в честь святого Князя Владимира, который построен на территории штаба дивизии в Белгородской области.

В настоящее время генерал-полковник Андрей Картаполов инспектирует ход строительства объектов инфраструктуры вновь сформированных мотострелковых соединений общевойсковой армии округа на территории Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областей.

Инфраструктура для соединений и воинских частей возводится с нулевого цикла с применением современных технологий строительства, многие из которых впервые применены для обустройства военных городков.

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