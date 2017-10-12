12.10.2017 (14:07)

Морские пехотинцы и разведчики Балтийского флота совершают учебно-тренировочные прыжки с парашютом

Более 250 военнослужащих подразделений десантно-штурмового и разведывательно-десантного батальонов 11-го армейского корпуса и соединения морской пехоты Балтийского флота (БФ) совершают прыжки с парашютом в Калининградской области.

Прыжки выполняются в различном диапазоне высот — от 600 до 1200 метров — из транспортных самолётов Ан-26 и вертолетов Ми-8 морской авиации БФ. Одновременно осуществляют высадку группы в количестве до 30 человек. В ходе тренировок по воздушно-десантной подготовке военнослужащие совершенствуют навыки десантирования в полной боевой выкладке и со штатным оружием.

Воздушно-десантная подготовка личного состава подразделений разведки и морской пехоты БФ спланирована таким образом, чтобы каждый военнослужащий совершил не менее двух парашютных прыжков за период обучения. Практическое выполнение прыжков с парашютом в летнем периоде обучения продлится до конца ноября.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице