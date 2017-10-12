12.10.2017 (13:54)

Командующий войсками ЗВО проинспектировал ход строительства объектов инфраструктуры вновь сформированных дивизий на территории четырех областей

Командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Андрей Картаполов проинспектировал ход строительства объектов инфраструктуры вновь сформированных мотострелковых соединений общевойсковой армии округа на территории Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областей.

Инфраструктура для соединений и воинских частей возводится с нулевого цикла с применением современных технологий строительства, многие из которых впервые применены для обустройства военных городков.

В ходе проверки в Белгородской области комиссия штаба ЗВО под руководством генерал-полковника Андрея Картаполова проинспектировала в том числе оснащение всех комнат отдыха личного состава в воинских частях мультимедийными техническими средствами, которые позволят организовать досуг военнослужащих интересно и познавательно.

«На территории дивизии в проекте строительства заложены объекты большого крытого стадиона, который позволит создать уникальные условия для занятия спортом как в зимнее, так и в летнее время, культурного центра, на базе которого будет функционировать свой клуб и редакция дивизионной газеты», — заявил командующий войсками ЗВО.

Генерал-полковник Андрей Картаполов также сообщил, что на данный момент завершена работа по возведению казарменно-жилищного фонда, штаба дивизии, плаца. В новом военном городке открыта уникальная для округа столовая с единовременной подачей 2000 горячих блюд и посадкой более 1000 военнослужащих. Строительные организации заканчивают сдавать объекты инфраструктуры и быта. Все постройки оснащены автономными энергосистемами, которые автоматически поддерживают в помещениях оптимальный температурный режим в зависимости от присутствия в них личного состава. Это особенно важно в разгаре отопительного сезона.

Также командующий войсками ЗВО оценил оборудование временных полевых парков с оснащением их современными боксами и классами для обучения личного состава подразделений.

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