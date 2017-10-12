12.10.2017 (16:40)

Спасательное судно Черноморского флота «Коммуна» отрабатывает погружение обитаемого подводного аппарата

В соответствии с планом боевой подготовки спасательное судно Черноморского флота «Коммуна», которое является носителем обитаемых и необитаемых спасательных аппаратов, приступило к выполнению задач в одном из морских полигонов Черноморского флота.

В течение нескольких дней экипаж судна будет совершенствовать организацию взаимодействия с командой подводного обитаемого поисково-спасательного аппарата АС-28 при его практическом применении.

Специалисты спасательного судна обеспечивают спуск аппарата на воду, его подход к макету комингс-площадки подводной лодки, установленной на глубине 40 метров, стыковку и расстыковку с ней.

На ряду с «Коммуной» к данному мероприятию боевой подготовки привлечены специализированные водолазные суда и суда обеспечения.

Справочно:

Глубоководный обитаемый подводный аппарат АС-28 построен на заводе Красное Сормово по проекту Нижегородского ЦКБ «Лазурит» и предназначен для спасательных работ. Рабочая глубина погружения – до 1 тыс. метров. Экипаж из четырех человек может принять на борт до двадцати спасенных. Автономность жизнеобеспечения аппарата – 120 часов, со спасенными – 10 часов.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице