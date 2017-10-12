12.10.2017 (15:27)
На самом масштабном этапе учения КСОР ОДКБ «Взаимодействие-2017» будет отработано взаимодействие разнородных сил армий пяти государств
Более 20 подразделений вооруженных сил государств - членов ОДКБ в тесном взаимодействии отработают тактику ведения боевых действий против незаконных вооруженных формирований (НВФ).
Мотострелковые, артиллерийские и воздушно-десантные подразделения из Армении, Белоруссии, Казахстана, России и Таджикистана в ходе совместного учения «Взаимодействие-2017» на полигоне Баграмян (Армения) проведут финальный розыгрыш практических действий восьми тактических эпизодов. К ним подключатся звенья армейской, штурмовой и истребительной авиации, подразделения полиции, спасателей МЧС, Международного красного креста, национальных гвардий Армении и России.
Это будет самый масштабный этап учения, который позволит на практике отработать взаимодействие разнородных сил армий пяти государств.
Для обнаружения разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов условного противника будут задействованы подразделения противовоздушной обороны.
В свою очередь разведывательные подразделения российской военной базы в Армении применят собственные беспилотники для выявления диверсионных разведывательных групп и корректировки их огневого поражения в системе разведывательных огневых контуров.
Кроме того, в составе мотострелкового батальона успех ведения боевой операции обеспечат подразделения радиоэлектронной борьбы, радиационной, химической и биологической защиты, подразделения инженерных войск, связи и медицинского обеспечения.
Совместное учение «Взаимодействие-2017» проходит с 9 по 13 октября.
В общей сложности в тактических действиях на полигонах Алагяз и Баграмян принимают участие более 2,5 тысяч военнослужащих, задействовано около 500 единиц вооружения военной техники, в т.ч. 25 летательных аппаратов.
Руководство учением осуществляет командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников. ЮВО
Совместное учение «Взаимодействие-2017» проводится в рамках единого замысла оперативно-стратегического учения «Боевое братство-2017» коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).