12.10.2017 (15:27)

На самом масштабном этапе учения КСОР ОДКБ «Взаимодействие-2017» будет отработано взаимодействие разнородных сил армий пяти государств

Более 20 подразделений вооруженных сил государств - членов ОДКБ в тесном взаимодействии отработают тактику ведения боевых действий против незаконных вооруженных формирований (НВФ).

Мотострелковые, артиллерийские и воздушно-десантные подразделения из Армении, Белоруссии, Казахстана, России и Таджикистана в ходе совместного учения «Взаимодействие-2017» на полигоне Баграмян (Армения) проведут финальный розыгрыш практических действий восьми тактических эпизодов. К ним подключатся звенья армейской, штурмовой и истребительной авиации, подразделения полиции, спасателей МЧС, Международного красного креста, национальных гвардий Армении и России.

Это будет самый масштабный этап учения, который позволит на практике отработать взаимодействие разнородных сил армий пяти государств.

Для обнаружения разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов условного противника будут задействованы подразделения противовоздушной обороны.

В свою очередь разведывательные подразделения российской военной базы в Армении применят собственные беспилотники для выявления диверсионных разведывательных групп и корректировки их огневого поражения в системе разведывательных огневых контуров.

Кроме того, в составе мотострелкового батальона успех ведения боевой операции обеспечат подразделения радиоэлектронной борьбы, радиационной, химической и биологической защиты, подразделения инженерных войск, связи и медицинского обеспечения.

Совместное учение «Взаимодействие-2017» проходит с 9 по 13 октября.

В общей сложности в тактических действиях на полигонах Алагяз и Баграмян принимают участие более 2,5 тысяч военнослужащих, задействовано около 500 единиц вооружения военной техники, в т.ч. 25 летательных аппаратов.

Руководство учением осуществляет командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников. ЮВО

Совместное учение «Взаимодействие-2017» проводится в рамках единого замысла оперативно-стратегического учения «Боевое братство-2017» коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице