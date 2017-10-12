Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

12.10.2017 (12:58)

Подведены итоги совместного тактического учения ВДВ России и ССО Белоруссии

Сегодня состоялось официальное мероприятие, посвященное завершению совместного тактического учения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России и Сил специальных операций (ССО) Белоруссии.

В ходе торжественного закрытия руководитель совместного учения начальник штаба Псковского соединения ВДВ полковник Евгений Тонких поздравил участников учения с достойным проведением масштабного заключительного международного мероприятия 2017 года и поблагодарил личный состав и офицеров объединенного штаба за совместную работу.

По окончании официального мероприятия подразделения
ССО Белоруссии приступили к свертыванию полевого лагеря и погрузке техники и вооружения на железнодорожные платформы. Завершив мероприятия подготовки воинских эшелонов, военнослужащие Витебского соединения Белоруссии убудут со станции Владимирский лагерь в свое государство железнодорожным транспортом.

Совместное российско-белорусское тактическое учение проводилось в период с 28 сентября по 12 октября на полигонах Струги Красные и Кислово, а также на военном аэродроме Кресты (Псковская область). В учении принимало участие около 1000 военнослужащих и было задействовано 200 единиц боевой и специальной техники.

Подразделения ССО Белоруссии в качестве основного боевого оружия применяли колесную бронированную технику БТР-80 с пулеметным вооружением, мобильные зенитно-артиллерийские комплексы (МЗАК), минометы калибром 82 мм и 135 мм, переносные ПТРК «Конкурс», а также специальную технику и различное стрелковое оружие.

Подразделения ВДВ России использовали боевые машины БМД-2 с пушечным вооружением, самоходные артиллерийские орудия «Нона» калибром 120 мм, специальное снайперское оружие, средства воздушной разведки, автоматическое и динамо-реактивное оружие.

Основная фаза учений, включающая в себя практические действия подразделений ВДВ России и ССО Белоруссии, проходила в период
с 9 по 11 октября.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Воздушно-десантные войска , Международные учения
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false