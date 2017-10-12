12.10.2017 (14:16)

Склад с немецкими артиллерийскими минами времен Великой Отечественной войны уничтожили саперы ЮВО на Кубани

Саперы Южного военного округа (ЮВО) в Краснодарском крае по заявке военного комиссариата города Тихорецка извлекли из земли и уничтожили на военном полигоне более 2 тыс. взрывоопасных предметов (ВОП) времен Великой Отечественной войны.

В ходе проведения земляных работ гражданской организацией по прокладке инженерных коммуникаций рядом с железной дорогой в городе Тихорецке Краснодарского края строителями был обнаружен склад с немецкими артиллерийскими боеприпасами времен Великой Отечественной войны.

По прибытии на место военнослужащие мобильного отряда инженерно-саперного подразделения ЮВО обследовали местность, используя штатные миноискатели ИМП-С2 и костюмы сапера ОВР-2 «Сокол», идентифицировали и извлекли боеприпасы, которыми оказались немецкие артиллерийские снаряды.

Всего было обнаружено более 2 тыс. снарядов и мин различных калибров, в том числе 82-мм, 76-мм, 45-мм и 37-мм боеприпасы.

Саперы ЮВО организовали транспортировку всех ВОП на автомобильной технике на полигон Молькино, где они были уничтожены путем подрыва накладным зарядом.

С начала года недавно сформированный инженерно-саперный полк Южного военного округа (ЮВО), дислоцированный в Краснодарском крае, обезвредил свыше 3 тыс. взрывоопасных предметов, в том числе артиллерийские снаряды и минометные мины различного калибра, противотанковые и противопехотные гранаты времен Великой Отечественной войны.

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