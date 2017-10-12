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12.10.2017 (12:09)

Мотострелковый батальон ОГРВ ПРРМ готов к действиям в составе российского воинского контингента миротворческих сил в Приднестровье

Личный состав мотострелкового батальона Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) сдал зачеты по специальной подготовке по действиям в составе российского воинского контингента (РВК) миротворческих сил.

В течение года с личным составом мотострелкового батальона ОГРВ ПРРМ проводились занятия по программе специальной подготовки военнослужащих для действий в составе РВК миротворческих сил, которая включает в себя языковую подготовку, изучение норм международного права и военно-политической обстановки в регионе.

Перед заступлением мотострелкового батальона в Зону безопасности, командование ОГРВ ПРРМ организовало для личного состава сдачу зачетов, которые включали в себя вопросы из программы специальной подготовки и тесты на предмет знания функциональных обязанностей при несении службы на миротворческих постах в Зоне безопасности.

По итогам тестирования 100% личного состава мотострелкового батальона подтвердили свою профессиональную подготовку и готовность к несению службы в Зону безопасности.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , Приднестровье
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