12.10.2017 (12:41)

В главной базе Северного флота пройдут «Командирские старты»

Завтра в главной базе Северного флота (СФ) — Североморске — начнутся «Командирские старты», в которых примут участие более 50 военнослужащих командного состава от командиров взводов до командующих объединениями флота.

В течение двух дней офицеры будут сдавать нормативы на силу, быстроту, выносливость и точность. Все упражнения взяты из наставления по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации и включают подтягивание на перекладине, отжимания в упоре лёжа, толкание гирь, бег и плавание на короткие и длинные дистанции, а также специальное упражнение — стрельба из пистолета Макарова. Итоговым состязанием «Командирских стартов» станет легкоатлетическая эстафета 8 по 400 метров, в которой примут участие команды объединений и соединений СФ.

«Командирские старты» проходят на СФ третий год подряд и уже стали традиционными. Их участники, показавшие наилучшие спортивные результаты, отправятся защищать честь СФ на Всеармейских соревнованиях, которые состоятся в ноябре в Москве.

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