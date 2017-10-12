12.10.2017 (13:21)

Расчеты РСЗО «Ураган» уничтожили условную бандгруппу на учении под Челябинском

Подразделения реактивной артиллерийской бригады Центрального военного округа, дислоцированной в Курганской области, уничтожили условную бандгруппу на учении под Челябинском.

По замыслу учения, расчетам реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» предстояло уничтожить отряды крупного незаконного вооруженного формирования на большом удалении в нескольких районах полигона. Подразделения действовали в составе разведывательно-огневых контуров в связке с операторами беспилотников «Орлан» и разведывательных комплексов «Стрелец».

Военнослужащие нанесли сосредоточенные огневые удары по целям, имитирующим командные пункты и скопление техники боевиков на расстояниях от 8 до 20 км. Разведчики в реальном времени обеспечили передачу координат целей для поражения и корректировку огневых налетов.

В учении приняли участие около 500 военнослужащих, было задействовано около 130 единиц техники.

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