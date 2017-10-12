12.10.2017 (11:59)

Военнослужащие Тагильского ракетного соединения применили на учении современные образцы специальной техники для маскировки полевого района

В ходе командно-штабного учения (КШУ) с Тагильским ракетным соединением военнослужащие применили современные образцы специальной техники войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты для аэрозольной маскировки полевого района. С помощью авторазливочной станции АРС-14КМ была создана непросматриваемая аэрозольная завеса для скрытного перемещения подразделений Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Техника воинских частей, подразделений охраны и обеспечения незаметно сменила район благодаря густому аэрозольному облаку, которое создали пять машин АРС-14КМ.

Позиция полевого района была замаскирована в течение часа, что позволило вывести личный состав и технику из-под условного массированного ракетно-авиационного удара и сохранить боеспособность частей и подразделений ракетного соединения.

Также авторазливочные станции АРС-14КМ в ходе КШУ будут применяться для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники после преодоления ракетным дивизионом подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс» зараженного участка местности.

После вывода техники из зоны радиоактивного заражения подразделения РХБ защиты проведут полную специальную обработку агрегатов ракетного комплекса, в том числе автономных пусковых установок и машин обеспечения боевого дежурства с привлечением специальной техники войск РХБ защиты.

В общей сложности к учению привлечено более 3 тыс. военнослужащих, задействовано около 300 единиц техники.

Справочно:

Авторазливочная станция АРС-14 КМ предназначена для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники, отдельных участков местности и дорог, временного хранения и транспортирования воды и дегазирующих растворов, снаряжения ими различных емкостей и комплектов специальной обработки, а также для перекачивания жидкости из одной тары в другую, создания аэрозольных завес, подогрева рабочих растворов.

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