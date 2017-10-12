Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

12.10.2017 (11:31)

Пилоты истребителей ВВО в Забайкалье в ходе учебного воздушного боя отработали заход на цель со стороны солнца

Летчики истребительной авиационной части Восточного военного округа (ВВО) в Забайкальском крае выполнили сложные виды пилотажа в ходе летно-тактического учения.

Пилоты истребителей Су-30СМ отработали элементы воздушного боя с применением различных тактических приемов, в частности метода «заход на цель со стороны солнца». Роль воздушного противника выполнили самолеты этой же авиачасти.

Кроме того, при выполнении летно-тактических заданий летчики боевых самолетов выполнили маневры по преодолению зоны ПВО условного противника в составе авиационных пар и звеньев.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Самолеты , Восточный военный округ , ВВС
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false