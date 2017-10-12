12.10.2017 (11:31)
Пилоты истребителей ВВО в Забайкалье в ходе учебного воздушного боя отработали заход на цель со стороны солнца
Летчики истребительной авиационной части Восточного военного округа (ВВО) в Забайкальском крае выполнили сложные виды пилотажа в ходе летно-тактического учения.
Пилоты истребителей Су-30СМ отработали элементы воздушного боя с применением различных тактических приемов, в частности метода «заход на цель со стороны солнца». Роль воздушного противника выполнили самолеты этой же авиачасти.
Кроме того, при выполнении летно-тактических заданий летчики боевых самолетов выполнили маневры по преодолению зоны ПВО условного противника в составе авиационных пар и звеньев.
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