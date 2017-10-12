12.10.2017 (11:25)

Главы военных ведомств России и Узбекистана намерены укреплять сотрудничество в борьбе с терроризмом

Сегодня в Душанбе «на полях» заседания Совета министров обороны государств-участников СНГ глава российского военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу встретился с министром обороны Узбекистана генерал-майором Абдусаломом Азизовым.

«У нас идет большая работа по укреплению военного, военно-технического сотрудничества. Нарастание угроз, которые идут со стороны повышающейся нестабильности Афганистана, заставляют нас все более и более тесно сотрудничать в борьбе и с международным терроризмом, и по обеспечению безопасности в этом регионе», –– подчеркнул Сергей Шойгу.

«Узбекистан – стратегический партнёр России в Центрально-Азиатском регионе. Наши государства успешно взаимодействуют во многих областях, включая сферу безопасности. Сегодня мы должны консолидировано противостоять вызовам и угрозам, особенно со стороны международного терроризма», – заявил Сергей Шойгу.

Он отметил, что за последний год удалось значительно повысить уровень сотрудничества между министерствами обороны России и Узбекистана, «который надо поддерживать и развивать».

«В первую очередь это касается совместных мероприятий по обеспечению военной безопасности, укреплению боевых потенциалов вооружённых сил и подготовке военных кадров», – подчеркнул Министр обороны России.

Эксперты двух стран, пояснил Сергей Шойгу, согласовали предложения по организации работы в этой сфере. Эти предложения вошли в проект Плана двустороннего сотрудничества министерств обороны России и Узбекистана на 2018 год.

«Предлагаю сегодня его подписать», – сказал глава российского военного ведомства.

Он выразил надежду, что «сегодняшняя встреча придаст дополнительный импульс развитию сотрудничества в сфере безопасности и будет способствовать укреплению дружественных отношений между вооружёнными силами двух стран».

Сергей Шойгу также поблагодарил своего коллегу за поддержку и участие представителей Узбекистана «в знаковых мероприятиях, проводимых Минобороны России».

«Узбекские делегации активно работали на Шестой Московской конференции по безопасности, на конференции по военным аспектам противодействия терроризму в Сирии, на Международном военно-техническом форуме «Армия-2017». Впервые в этом году узбекистанские военнослужащие состязались в Армейских международных играх. Команды Узбекистана выступили достойно, показав отличную выучку, и заняли призовые места в пяти конкурсах», – отметил Министр обороны России.

Сергей Шойгу пригласил министра обороны Узбекистана и представителей его страны принять участие в мероприятиях, которые российское военное ведомство проведёт в 2018 году.

«Мы готовы к углублению нашего сотрудничества во всех областях. По всем направлениям мы будем делать всё возможное, чтобы обеспечить обороноспособность южных границ Содружества, мы в стороне не будем стоять», –– заявил в свою очередь Абдусалом Азизов.

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