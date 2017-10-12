12.10.2017 (11:12)

Военно-морской институт отмечает 302-ю годовщину со дня выхода Указа Петра I о создании Академии морской гвардии

12 октября 1715 года в соответствии с указом Петра I в Петербурге в доме А.В. Кикина на берегу Невы была открыта Морская академия (или Академия морской гвардии).

Морская академия была организована из учеников Московской математико-навигацкой и Нарвской навигационной школ. Ученики Академии, преимущественно дворяне, числились на военной службе и были на полном государственном обеспечении. Инструкцию, которой регулировалась учёба и служба в академии, утвердил Пётр I. Он собственноручно написал перечень наук, чему должно было «учить детей».

Морская академия готовила специалистов в области навигации, артиллерии, фортификации, устройства корабля. Сроки обучения не были строго установлены и определялись уровнем знаний учеников.

Если в начале становления регулярной русской армии среди офицеров были преимущественно иностранные специалисты, то после создания Академии и других учебных заведений рост армии удовлетворялся русскими офицерами из дворянского сословия.

Навигацкая школа, Академия морской гвардии, Морской шляхетный кадетский корпус, Морское училище, Высшее военно-морское училище имени М.В. Фрунзе – эти названия остались в прошлом. За более чем трёхвековую историю институт подготовил сотни тысяч офицеров флота, а в советское время послужил основой для формирования разветвленной сети высших военно-морских учебных заведений СССР со своим аппаратом управления.

Постановлением Правительства Российской Федерации в сентябре 1998 г. на базе объединенных Высшего военно-морского ордена Ленина Краснознаменного ордена Ушакова училища им. М.В. Фрунзе и Высшего военно-морского училища подводного плавания им. Ленинского комсомола был сформирован военно-морской институт. 25 января 2001 года в связи с 300-летием военного образования в России Постановлением Правительства Российской Федерации институту было присвоено наименование Морской корпус Петра Великого – Санкт-Петербургский военно-морской институт.

Институт и сегодня сохраняет лидирующие позиции по подготовке офицеров и старшин штурманско-гидрографической специальности, а также специалистов по эксплуатации морских средств навигации, гидроакустического оборудования, ракетно-артиллерийского, противолодочного, торпедного и минного вооружения кораблей и подводных лодок.

В процессе обучения курсанты ежегодно проходят учебную практику на кораблях с посещением иностранных портов.

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