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12.10.2017 (09:56)

В региональных отделениях ДОСААФ России проведены учебно-методические сборы

Накануне начала учебного года в системе ДОСААФ России  состоялись учебно-методические сборы руководящего и обучающего состава образовательных учреждений общества, на которых шла речь о качестве и эффективности подготовки призывного контингента по военно-учетным специальностям.

Участниками сборов стали начальники образовательных учреждений, их заместители по учебно-производственной части.

Работа школ направлена на выполнение поставленных задач по подготовке обученных специалистов и проводится в комплексе военно-патриотического воспитания и начальной военной подготовки.

Выполнение этих требований позволяет выполнять плановые задания по подготовке призывной молодежи по военно-учетным специальностям.

Взаимодействие школ с органами местного самоуправления по созданию на базе организаций ДОСААФ центров военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе, по внедрению комплекса ГТО способствует привлечению молодежи к занятиям техническими и военно-прикладными видами спорта.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Сборы , ДОСААФ
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